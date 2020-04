El "Ferguson" del fútbol argentino: Bielsa es un hombre íntegro, todo lo contrario de Sampaoli

El técnico Pablo Vicó es reconocido en el fútbol trasandino por llevar 11 años en el club de Primera B Brown de Adrogué, por lo que es conocido como el "Ferguson de Argentina" y en su recorrido con el club ubicado en el Gran Buenos Aires ha podido interactuar con dos ex técnicos de la selección chilena, Marcelo Bielsa y Jorge Sampaoli.

Y de ellos tiene imágenes muy distintas, algo que reconoció en diálogo con el medio argentino Télam.

"El tipo que más me sedujo fue Marcelo Bielsa, por cómo trabajaba, su personalidad, la forma de proceder ante todos. Los trabajos que él hace por línea son excelentes", indicó expresó.

"Es tan inteligente que, para no desgastar la relación con sus dirigidos, hace que en el día a día sea el preparador físico quien interactúe con los jugadores", añadió en un tema que hace recordar cómo el rosarino dejaba que fuera Luis María Bonini quien se relacionara con el plantel de la Roja.

"Bielsa es un hombre íntegro en la vida", complementó antes de compararlo con el oriundo de Casilda.

"Es todo lo contrario de lo que es Jorge Sampaoli. Cuando estaba en la Selección, yo tenía intercambios de trabajo con Sebastián Beccacece, que era su ayudante, y un día fuimos a jugar un amistoso con la sub 20. Me pidieron un equipo de juveniles y perdimos 3-0. Él (Sampaoli) se acercó y me dijo que no teníamos nivel para jugar con ellos. Me di vuelta, le di la mano a 'Seba' y me fui", comentó.