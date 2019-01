"Espía" de Marcelo Bielsa terminó detenido en Inglaterra

Derby County, próximo rival de Leeds United, denunció que un "hombre sospechoso" estaba observando la práctica y la policía decidió arrestarlo. Se trataba de un "espía" enviado por el técnico argentino Marcelo Bielsa.

El sujeto, cuyo nombre aún se desconoce, estaba con vinoculares mirando los trabajos dirigidos por el ex volante inglés Frank Lampard cuando la Policía de Derbyshire decidió detenerlo por pedido del club.

Fue el propio Derby County el que informó que se trataba de un miembro del staff de Marcelo Bielsa que seguía los trabajos de cara al próximo partido de Leeds.

El equipo del rosarino jugará este sábado a las 16:45 horas (19:45 GMT) con Derby County.

Officers have just attended the Training Ground for @dcfcofficial After a suspicious male was seen at the perimeter fence. Excellent searching conducted & male was located. All checks above board!

Keeping the team safe to bring home a win against #LUFC on 11th! #SpyingIsCheating pic.twitter.com/a12Zj8gISX