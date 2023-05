Gonzalo Jara: Los jugadores de Uruguay deben estar felices con Bielsa

El exdefensor de la Roja Gonzalo Jara se refirió a la llegada de Marcelo Bielsa a la selección uruguaya, y aseguro que los futbolistas charrúas debieran estar felices de tener al rosarino como entrenador.

"Me encanta. Ha tenido algunos detractores, pero yo creo que los jugadores de la selección uruguaya deben estar felices que los pueda dirigir", dijo Jara en entrevista con Las Últimas Noticias.

Jara abordó el nombre del rosarino al ser consultado por la falta de carácter del futbolista chileno.

"Es lo que carece el jugador chileno y no me excluyo de eso. Pero momento que partimos en la selección tuvimos la oportunidad de tener un entrenador para ser distintos y competir de manera diferente", expresó.

Jara también fue consultado respecto a la escasa continuidad en Coquimbo Unido, y contó que sabía que no iba a ser considerado.

"Me queda un año de contrato, y el profe Fernando Díaz y la gente del club me dijeron que no contaban conmigo para esta temporada, pero decidí quedarme acá. Ellos aceptaron a pesar de no que iba a tener continuidad", contó.

"Sabía que quedarme me iba a traer consecuencias, como no jugar y estar solo entrenando. Con el tiempo uno va sintiendo la necesidad de competir. Uno entrena bien día a día, pero uno como jugador, con todo lo que he tenido en mi carrera, se preara para competir el fin de semana. Eso se extraña", añadió.

"Fastidiado, no. Siempre supe lo que iba a pasar. Pero siempre estuve preparado para cuando el profe me tuviera en consideración y pudiera jugar como pasó ante la U", añadió el doble campeón de América, quien cree poder seguir siendo competitivo", complementó.

"Quiero seguir. Me siento capacitado para seguir compitiendo. Si bien es cierto que no he tenido la continuidad, tengo las ganas y físico", comentó.