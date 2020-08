Lasarte por título de Bielsa: Yo fui campeón con Real Sociedad y no me hicieron una película

El entrenador uruguayo Martín Lasarte, quien dirigió a Universidad de Chile y Universidad Católica en nuestro país, se comparó con el técnico argentino Marcelo Bielsa, que esta temporada ascendió y salió campeón de la Championship inglesa con Leeds United.

En conversación con Emisora Bullanguera, el DT "charrúa" indicó: "digo esto con todo respeto. Bielsa acaba de ganar un título de segunda división después de dirigir dos años, está bárbaro. Yo dirigí a Real Sociedad y fuimos campeones el primer año y no pasó nada, no me hicieron una película, no me hicieron nada".

"A mí no me gusta entrar mucho en estos terrenos pero Gerardo (Pelusso) fue el primero que lo dijo y yo sinceramente lo sentí así, no entendí mucho todo esto. ¿Una película?, ¿El héroe?. Yo lo veo de otra forma. Me tocó vivirlo y no me hicieron una película, ni nada de eso", agregó.

Sobre lo mismo, Lasarte afirmó que "cuando gana el fenómeno lo elevan, pero cuando le toca perder, como ocurrió en el Mundial 2002, le dicen de todo. Al final Bielsistas somos todos, los que están a favor y en contra, de Bielsa, no de toda la parafernalia. Yo quiero diferenciar a Marcelo Bielsa entrenador del fenómeno que se genera alrededor de él".