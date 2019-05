Marcelo Bielsa continuará al mando de Leeds United

El técnico argentino Marcelo Bielsa continuará como entrenador de Leeds United la próxima temporada, según anunció el club inglés este martes.

El cuadro inglés ejerció la opción de extender el contrato de Bielsa durante una temporada más, la que supondrá la segunda del argentino en el equipo justo después de perder las semifinales de la liguilla de ascenso del Championships, la segunda división.

Pese a la decepción de no ascender a la Premier, los aficionados pidieron la continuidad de Bielsa, al entender que el nivel del grupo había mejorado con la llegada del argentino hace un año.

Bielsa firmó en junio de 2018 un contrato de dos años con Leeds, quedándose el club con la opción de extenderlo un año más si la primera temporada era satisfactoria.

✍️ | #LUFC are delighted to confirm that Chairman @andrearadri has exercised the option to extend Marcelo Bielsa’s contract for a second season