Marcelo Bielsa: De ningún modo me siento un mentor de Guardiola

El técnico de Leeds United, Marcelo Bielsa, alabó a su colega Josep Guardiola en la previa del encuentro que sostendrá su equipo contra Manchester City por la Premier League y aseguró que no se siente un referente para él.

"De ningún modo me siento un mentor de Guardiola, no es como lo sienta, sino como lo evidencian los hechos. Si hay un técnico independiente en sus ideas, es Guardiola. No es porque yo lo diga sino porque sus equipos juegan como no juega nadie", manifestó.

Además, remarcó entre sus diferencias que "imaginamos el fútbol en una forma obediente. Pep Guardiola imaginaba el fútbol de una forma libre. Imaginar el fútbol de esta forma no significa que los futbolistas vayan a actuar. No necesitan mucho tiempo para incorporarlo".

El duelo entre Leeds y Manchester City se jugará este sábado a partir de las 13:30 horas (16:30 GMT).