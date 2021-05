Marcelo Bielsa fue elegido como el mejor DT de la Premier en encuesta de la BBC

El entrenador argentino Marcelo Bielsa tuvo una correcta primera temporada al mando de Leeds United en la Premier League, terminando cerca de los puestos de clasificación a copas europeas. Es por esto, que el rosarino fue elegido como el mejor DT del torneo en una encuesta realizada por la BBC.

A través de su sitio web, el prestigioso medio británico realizó una votación para seleccionar al mejor estratega de la campaña, en una lista que también tuvo los nombres de Josep Guardiola, David Moyes, Brendan Rodgers y Ole Gunnar Solskjaer.

De manera ajustada, el "Loco" terminó imponiéndose con un 37 por ciento de los votos, superando al campeón con Manchester City y a los estrategas de Manchester United, Leicester City y West Ham, este último equipo que se clasificó a Europa League después de años alejado de la escena internacional.

Con esta distinción, Bielsa refleja su gran trabajo al mando de los "Peacocks", aunque por ahora no tiene definidad su continuidad en el club de cara al próximo curso en el fútbol inglés.

