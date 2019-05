Marcelo Bielsa: No hay forma de disimular el dolor que produce esta decepción

El técnico argentino de Leeds United, Marcelo Bielsa, se mostró dolido tras la caída de sus dirigidos este miércoles por 3-2 ante Derby County en las semifinales de los play-offs de la Champioship, que los dejó fuera de la lucha por el ascenso.

Tras el encuentro, el "Loco" dijo que "la ilusión era tan grande que no hay forma de disimular el dolor que produce la decepción".

En la misma línea, el rosarino agregó que "frente a tanto dolor y decepción, analizar el partido es como innecesario. Como en otros partidos de la temporada, lo natural en el primer tiempo era terminar arriba con uno o dos goles más. Y terminamos empatados".

"En el segundo tiempo, que fue un partido que se rompió rápidamente, las llegadas del rival fueron gol. Las nuestras no. Las opciones de gol fueron iguales y en el primer tiempo debimos haber obtenido la diferencia", apuntó.

Sobre su continuidad, el ex DT de la Roja dijo que "es una decisión que está sujeta... Se imagina que responder en este momento no es lo conveniente. De todas maneras, el procedimiento, que es un procedimiento que ustedes conocen, el club si me ofreciera la continuidad, yo debería escuchar las condiciones y responder".