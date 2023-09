Marcelo Bielsa: Quiero muchísimo al pueblo de Chile, tengo recuerdos inolvidables

El entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, recordó su paso por La Roja entre 2007 y 2010, en la previa del compromiso que enfrentará a ambas selecciones en el arranque de las Clasificatorias.

"Quiero muchísimo al pueblo de Chile, tengo recuerdos de su fútbol que no me voy a poder olvidar nunca. Tengo admiración profunda y verdadera por su entrenador (Eduardo Berizzo), a quien conozco en profundidad, y espero una expresión futbolística de cuidado", expresó en conferencia de prensa.

Bielsa llevó a la selección chilena al Mundial de Sudáfrica 2010, luego de 12 años de ausencias para el país de citas planetarias, claaificando a octavos de final y quedando en el camino ante Brasil.

Luis Suárez y Edinson Cavani

El "Loco" también aseguró que no ha descartado a Luis Suárez y Edinson Cavani de su proceso: "Ellos manifestaron públicamente que su tiempo en la selección todavía no ha terminado, por lo que mi conversación con ellos no fue necesaria, ya que se declaran convocables".

"Ahora ya pasa por mi decisión y mi entender si los convoco o no para cada fecha FIFA. Los antecedentes de Edinson Cavani y Luis Suárez son inmensos", añadió.

Finalmente, aseguró que su nómina (que recién se conocerá este lunes) "va a contemplar jugadores para los dos partidos que se juegan. También apostamos a una base para el futuro. Eso va a quedar muy claro".

El duelo entre uruguayos y chilenos se jugará este viernes en Montevideo, a las 20:00 horas (23:00 GMT), y podrás vivirlo con toda la cobertura de AlAireLibre.cl y Al Aire Libre en Cooperativa.