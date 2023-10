Marcelo Bielsa recibió especial regalo de hinchas de Leeds que viajaron a Uruguay

Marcelo Bielsa comienza a despejar dudas al mando de la selección uruguaya tras esta fecha FIFA de octubre que se jugó por las Clasificatorias, y en medio de ese buen presente es que el DT también recibió un especial regalo de hinchas de Leeds United que viajaron a suelo sudamericano.

Es que el "Loco" dejó una huella en el cuadro inglés, en el que en su larga estadía consiguió el ascenso desde la Championship a la Premier League para la temporada 2020-21.

Por esto, es que un grupo de cuatro hinchas del elenco de la localidad del oeste de Yorkshire viajaron desde Inglaterra hacia Sudamérica, precisamente a tierras uruguayas, para traer un llamativo obsequio al otrora técnico de la selección chilena.

El regalo en cuestión de los hinchas para Bielsa fue una nevera portátil, objeto que ha sido característico en la carrera del estratega para sentarse durante los encuentros en cada equipo que ha dirigido.

Los fanáticos de Leeds incluso dejaron registro en redes sociales de cómo transportaron el artefacto en avión.

We made it to Uruguay with our mystery package👍🏻🇺🇾📦 pic.twitter.com/ktM6RqEwXO