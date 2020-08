Marcelo Bielsa sorprendió en Inglaterra al ayudar a un ciclista que había pinchado una rueda

El argentino Marcelo Bielsa, quien se ha convertido en todo un personaje en Inglaterra, volvió a sorprender en las últimas horas al ayudar, como buen samaritano, a un ciclista que estaba en dificultades, ganándose nuevamente elogios de los hinchas de Leeds United.

Según contó una fanática en Twitter, su hermano sufrió un percance cuando estaba andando en bicicleta y sufrió un pinchazo. Lo mejor fue que el único que se detuvo en la carretera y acudió en su rescate fue el ex técnico de la Roja.

"Mi hermano andaba en bicicleta ayer y se le pinchó una rueda, cuando de repente apareció Dios frente a él", escribió la mujer en Twitter, junto al registro fotográfico del ciclita y el "Loco" Bielsa.

My brother was riding along yesterday and got a puncture in his tyre, when suddenly god appeared infront of him pic.twitter.com/cYavNlkY24