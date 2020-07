"Mono" Burgos: Bielsa es uno de mis pilares

El otrora arquero de la selección argentina y ex ayudante técnico de Diego Simeone, Germán "Mono" Burgos, manifestó su admiración por Marcelo Bielsa y dijo que el rosarino lo marcó más allá del fútbol.

"Bielsa es uno de mis pilares sobre cómo afrontar el fútbol, la vida, y haberlo tenido durante mucho tiempo en la selección argentina me sirvió para quererlo aún más", dijo Burgos en una entrevista con el diario El País de España.

"Lo suyo es un ataque voraz. Jugábamos 3-1-3-3. El Athletic de Bilbao con él jugó una barbaridad, era Marcelo en estado puro", añadió.

Burgos contó también lo importante que fueron Carlos Timoteo Griguol, Américo Gallego y Luis Aragonés.

"Todos me han influenciado como jugador y me han preparado para la vida porque todo lo que me han dicho se ha cumplido", comentó Burgos, quien tras su salida de Atlético de Madrid espera iniciar su carrera como técnico principal.