Ricardo La Volpe sobre Bielsa: Tiene resultados, pero no me gusta su estilo

El entrenador argentino Ricardo La Volpe lanzó críticas al estilo de juego del técnico Marcelo Bielsa, pese a que reconoció que ha conseguido resultados.

"Tiene su librito y es un ganador, tiene resultados pero no me gusta el estilo, me gustan más los técnicos que arriesgan más", declaró en Marca el ex DT de Boca Juniors, entre otros clubes.

"Yo respeto a todos los técnicos, cada uno tiene su librito, su legado y forma de jugar. Yo siempre dije que si pago por ir a ver una obra de teatro tiene que ser por algo que me guste. En esa idea yo me hice. Hay equipos que no los veo porque no me gustan, no por los resultados, sino por el juego; hay técnicos que son muy buenos pero son sistemáticos y no arriesgan", continuó el también ex seleccionador de México.

"Yo veo a Josep Guardiola, a Jürgen Klopp porque me gusta como juega Liverpool. Si veo a esos equipos que me dan algo y me gusta", arremetió