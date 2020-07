Zoológico de Leeds bautizó a pingüino recién nacido con el nombre de Bielsa

El zoológico de Leeds Lotherton Hall homenajeó al entrenador argentino Marcelo Bielsa poniendo su nombre a uno de los pingüinos recién nacidos, luego del ascenso a la Premier League del equipo de la ciudad.

La noticia fue dada a conocer a través de sus redes sociales, donde contaron que una de las aves fue nombrada "Bielsa" como un recuerdo de la "mente maestra" de Leeds United.

"El personal de Lotherton decidió honbrar al entrenador de los blancos luego que su equipo aseguró notablemente el título de la Championship y el ascenso a la Premier League por primera vez en 16 años. Además, Bielsa cumple 65 este martes", señalaron en la prensa de Leeds

"Bielsa" y las otras aves nacieron hace algunas semanas.

Our first time #penguin parents have truly scored with an adorable clutch of fluffy #chicks. In honour of the #Leeds managerial mastermind, it was only right we had named one of the chicks #Bielsa ! Here are Bielsa & the rest of the waddlers in the first few weeks of life😍 pic.twitter.com/tTWqXolOSb