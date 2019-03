Coudet alabó a Marcelo Díaz tras ausencia en La Roja: Para nosotros es muy importante

El director técnico de Racing Club de Avellaneda, Eduardo Coudet, habló en conferencia de prensa este viernes y alabó a Marcelo Díaz tras no ser convocado por la selección chilena, asegurando que en su equipo es un futbolista fundamental.

"Sobre la ausencia de Marcelo (a la selección), puedo decir que es un jugador importante para nosotros, muy profesional, pero respeto al entrenador (Reinaldo Rueda) que da la lista", afirmó.

Además, Coudet confesó que habló con Reinaldo Rueda tras la nominación de Gabriel Arias y Eugenio Mena a La Roja. El estratega le contó cómo ha visto al "chueco" que viene saliendo de una lesión.

"Hable con el profe (Rueda) sobre (Gabriel) Arias y (Eugenio) Mena, sobre todo como veníamos llevando al "Chueco" que viene arrastrando una dolencia en el talón que es difícil, un día está bien otro dia no tanto, lo hemos estado llevando de la mejor forma", puntualizó,

Finalmente, comentó que "Chelo" Díaz será baja para el partido del sábado ante Belgrano por la Superliga argentina debido a una sobrecarga muscular.

"No ha tenido una lesión (Díaz) si no una sobrecarga importante, si juega corre riesgo de lastimarse, no va a estar convocado", confirmó.