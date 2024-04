Marcelo Díaz: Afortunadamente hemos cumplido con las exigencias y estamos tranquilos con eso

El capitán de Universidad de Chile, Marcelo Díaz, palpitó el duelo de este fin de semana ante Unión Española e hizo un balance del inicio del torneo de su equipo, que está puntero en el Campeonato Nacional junto a Deportes Iquique con 16 puntos.

En diálogo con los canales oficiales del club, "Carepato" dijo: "Vamos a jugar contra Unión Española, un rival que viene creciendo mucho, que viene haciendo las cosas bastante bien, en su cancha se hacen fuertes, así que vamos a tener un buen apretón el fin de semana y lo importante es que vamos a jugar con mucho público, va a haber mucha gente de la U, así que esperamos que vayan al estadio, que cuiden el estadio, como siempre lo hemos dicho, el llamado es a portarse muy bien, que sea un domingo familiar y que todos vayan a disfrutar".

Sobre el arranque del torneo, señaló: "Estamos punteros y muy bien. Ha sido fruto del trabajo solamente, nos esforzamos y sacrificamos diariamente para hacer buenos partidos, para cumplir con las exigencias que requiere este club, afortunadamente lo hemos hecho y estamos tranquilos con eso".

Finalmente, habló sobre su experiencia personal: "Mi vuelta ha sido la esperada, esperaba volver de esta forma, jugando, ganando, estando arriba en la tabla y peleando cosas que son importantes. Estoy disfrutando el día a día, muy contento, muy feliz y lo aprovecho, no puedo decir otra palabra. Me han recibido muy bien en el club, la gente me demuestra mucho cariño, eso se agradece y es recíproco, entonces espero que esto siga durante todo el año porque lo dije desde el primer día, vamos a ser felices".

La U visita este domingo a las 20:00 horas (23:00 GMT) a los hispanos en Santa Laura.