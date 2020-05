Díaz: Uno de los momentos más importantes de mi carrera fue la Confederaciones, pese a mi error

El destacado volante nacional Marcelo Díaz, en una conversación en vivo con el gimnasta Tomás González en Instagram, repasó los pasajes más relevantes de su trayectoria como futbolista y destacó la Copa Confederaciones, pese a su recordado error en la final ante Alemania.

Díaz señaló que "aunque no lo crean, la Confederaciones fue de los momentos más importantes de mi carrera, donde cometí un error en la final y nos hicieron un gol, porque aprendí muchas lecciones, como en todos los momentos difíciles de mi vida, y hoy en día estoy muy en paz".

Sobre los demás episodios destacados están "la Copa Sudamericana con la U, las Copas América que ganamos con la selección y el Mundial de Brasil 2014", aunque destacó también que "me hubiera encantado jugar unos Juegos Olímpicos, para completar el podio".

Acerca de su momento actual dijo que "estoy entrenando en casa, acá en Argentina hay cuarentena hasta el 24 de mayo y en Racing me ha tocado estar muy bien, además con un buen ambiente, casi nunca me topé con peleas y eso es muy bueno".

En relación a sus inicios, "Chelo" recordó que me probé a los 14 años en Universidad de Chile, Cobresal y Santiago Morning y no quedé. Después un año más tarde recién pude quedar en la U, así que no fue fácil mi camino al fútbol. Pero, a esa edad pude enfrentar con cierta madurez cada una de los procesos".

Finalmente, sobre su vida personal y sus hijos sostuvo que "no quiero que sean futbolistas porque recuerdo las cosas malas que me ha tocado vivir y no quiero que se les repita. Creo que mi hijo mayor está dedicado a sus estudios y mi hija tiene apenas tres años así que falta. De igual forma los apoyaría si quisieran serlo, aunque si tuviera que elegir un deporte para ellos sería el tenis", cerró.