Marcelo Díaz arribó a Chile: Mi sueño siempre fue llegar a la U, ahora vamos a ver lo que sucede

El volante Marcelo Díaz regresó a Chile tras dejar Libertad de Paraguay y remarcó que su sueño es estar en la U, pero recordó que lo ha intentado en otras ocasiones y no se ha podido dar.

"Mi sueño siempre fue llegar a la U. Lamentablemente no se ha podido dar, vamos a ver lo que sucede de ahora en adelante. Estoy libre, pero he estado libre en varias ocasiones y no se ha dado", declaró a los medios en el aeropuerto de Santiago.

Respecto a su situación contractual, explicó que su vínculo con Libertad "termina el 31 de diciembre. Ellos ya me han liberado, en teoría puedo firmar con cualquier equipo".

"Vamos a ver quienes están interesado y analizaremos. Me quiedo quedar en Chile y de acá no me voy a mover", agregó Díaz, quien estuvo 10 años jugando en el extranjero.

Finalmente, comentó que no ha recibido oferta aún desde la U.

"No me puedo poner en supuestos porque no tengo noción de algo. Soy súper sincero y digo las cosas como son, pero hoy en día vengo en una parada diferente y en paz conmigo mismo. Lo que venga, será lo que el futuro me tiene preparado", sentenció.