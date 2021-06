Marcelo Díaz: Lo que me dijo Rueda es totalmente contrario a lo que habló en la prensa

El volante de Racing Marcelo Díaz, en su estreno como comentarista en TNT Sports, cargó contra Reinaldo Rueda y aseguró que conversó con él sobre sus marginación en la selección chilena, pese a que se encontraba en un buen momento.

"Ya para mí es tema pasado, dolió en su momento pero ya es pasado. No puedo comentar lo que me dijo Rueda, pero es totalmente contrario a lo que había dicho en conferencia", expresó.

Añadió que "no voy a entrar en detalles, ya pasó mucho tiempo y para qué abrir algo que está cerrado. Hay otro técnico, a Chile le está yendo bien y llevo mucho sin hablar porque no le hacía bien a nadie".

En esa misma línea, detalló que "estuve en México dos horas y media con él hablando de fútbol y de todo lo que había sucedido. Lo que habla no es lo que habló conmigo. Si yo entrara en detalles no se cerraría nunca el capítulo, ya es algo pasado".

Por otra parte, dijo que "no me metí, porque no quería seguir hablando del tema. No le hacía bien a los jugadores y a mí tampoco".

En otros temas, fue consultado por publicaciones de Arturo Vidal en redes sociales, en las que publicaba emoticones de sapo e hinchas en redes sociales lo apuntaban a él, y comentó que "le han preguntado para quién fueron esos mensajes? Queda al aire y en especulación. Si yo me lo tomo personal u otro, perfecto. Pero para mí no es personal".

"Él tendrá sus razones, pero tienen que preguntarle a él. Si él no las aclara, no tenemos por qué juzgarlo o buscarle la quinta pata al gato cuando muchas veces no la hay. Los chilenos también somos morbosos, chaqueteros y nos metemos muchas veces en cosas que ni siquiera sabemos", cerró.

