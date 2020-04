Marcelo Díaz: Mi sueño es comenzar el 2021 jugando en la U

El chileno Marcelo Díaz, volante de Racing en Argentina, conversó con Diego Rivarola en el Instagram Live de Universidad de Chile y manifestó su deseo de volver al cuadro estudiantil en el año 2021.

"Quiero retirarme en la U. Este año no me van a dejar salir antes. Este año el objetivo es pelear la Copa Libertadores con Racing. Y mi intención y mi idea es comenzar el 2021 jugando en la U, pero eso no depende de mí", declaró Díaz.

La postura de "Carepato" se debe a que termina su contrato en junio de 2021, por lo que tanto los azules como la academia deberán llegar a un acuerdo para cumplir su sueño.

Marcelo Diaz se confesó con Diego Rivarola en el IG de @udechile: “Mi intención el 2021 es jugar en la U” @alairelibrecl @cooperativa #CooperativaEnCasa pic.twitter.com/VfkDwjZnrn — Francisco Caneo (@caneoc) April 22, 2020

"Carepato" jugó en la U en dos períodos, entre las temporadas 2005-2009 y 2011-12, aunque su último paso dejó huella, ya que integró el plantel que ganó la Copa Sudamericana y que conquistó el primer tricampeonato en la historia del equipo.