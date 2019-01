Marcelo Díaz: Tengo claro que me sacaron de la selección

El volante de Racing se descargó y aseguró que "no se valoran los logros del pasado".

Marcelo Díaz, volante de Racing y bicampeón de América con la selección chilena, se descargó en entrevista con un matutino y aseguró que "el chileno es mal agradecido, a nadie le importa los logros del pasado" y que "en general te saca en cara los errores".

"Junto al Chueco Mena y otros pocos muchachos hemos ganado tres títulos internacionales para Chile, de los cuatro que tiene en su historia. Es decir, un par de privilegiados somos parte del 75 por ciento de los títulos internacionales de Chile y aún así la gente no lo valora", aseveró.

"Saco de este razonamiento a los hinchas de la U, que siempre nos reconocen por lo que hemos entregado. El chileno en general te saca en cara los errores. Somos muy chaqueteros, como decimos nosotros, pero no me molesta que sean así conmigo", declaró en La Tercera.

Del mismo modo, manifestó estar pasando uno de los mejores momentos de su carrera y señaló que si tiene que volver a la Roja lo hará con "toda la seguridad y la alegría del mundo", aunque manifestó "tener claro" que "a mí me sacaron de la selección", aunque sostuvo que "no pienso tomarme una revancha. En Racing demuestro lo bien que estoy. Si al entrenador (Reinaldo Rueda) le sirve, bien, y sino, también".

Además, explicó que "de Chile no extraña nada y no me quita el sueño volver", aunque argumentó que esa forma de pensar le ayuda a "adaptarme mejor" en el extranjero.

"Bielsa es el fundador de todo lo bueno que le pasó al fútbol chileno"

"Carepato" también elogió a los dos técnicos que más marcaron su carrera: Marcelo Bielsa y Jorge Sampaoli.

"Marcelo Bielsa es el fundador de todo lo bueno que le pasó al fútbol chileno. Fue el entrenador que nos cambió la mentalidad y la manera de pensar el fútbol. A partir de Bielsa se empezó a jugar de otro modo. Y dio frutos. Todo esto lo digo habiendo compartido apenas un puñado de entrenamientos con Bielsa", indicó.

Y por Sampaoli, con quien ganó la Copa Sudamericana, remarcó que "Jorge fue la continuidad de Bielsa. Estuvo en un momento clave y tuvo mucha inteligencia para integrar a los chicos que habían trabajado con Bielsa y a nosotros, que lo conocíamos de la U".

"Todo fluyó de manera natural. De repente nos encontramos un grupo de 20 jugadores que sabían de memoria el libreto, que es similar en Bielsa y Sampaoli. No fueron casualidad la Sudamericana de la U y las dos Copas América", agregó.

Finalmente, recordó a la U que conquistó la Copa Sudamericanaen 2011, asegurando que "con ese equipo le ganábamos a cualquiera".

"Entrabas a la cancha con la certeza de que ibas a ganar. Es hermoso jugar con esa sensación. Como grupo nos rompíamos el alma por jugar. Cada tanto miro algún video y no puedo creer el nivel de intensidad que teníamos, más allá de que éramos todos jóvenes.Íbamos a Brasil, Uruguay, Argentina, Paraguay, Ecuador y ganábamos. Y jugábamos con la misma idea. Marcamos una época", concluyó.