El desahogo del Matador Salas: "Estoy cansado"

Marcelo Salas lo ha pasado muy mal en las últimas horas. El presidente de Deportes Temuco ha recibido críticas e insultos por el duro momento que vive el conjunto del "Pije" y en las últimas horas, no descartó dejar la institución.

Tras la derrota del "León del Ñielol" ante San Luis el fin de semana, todo se complicó aún más para el "Matador". Al mandamás del albiverde ya se le había acusado de desarmar el plantel al inicio de la temporada, sin embargo la posición actual en la tabla es lo que caló hondo en la parcialidad temuquense.

"Lo único que puedo decir es que hay muchas cosas que no saben y por eso, obviamente, cantan lo que cantan. Seguiremos acá hasta que no llegue otra persona. Yo les dije hace mucho tiempo: no pretendo quedarme acá, estoy cansado hace rato y si hay alguna gente que quiera hacerse cargo, yo feliz. Si se hacen cargo de todo el equipo, de las mensualidades, las divisiones inferiores, del femenino, viajes, de todo lo que hay que hacer y pueden hacerlo mejor, espectacular. La idea es que al club le vaya bien", afirmó Salas en el sitio Primera B Chile.

El exgoleador de la selección chilena agregó que "siempre va a haber una manifestación de parte de la gente y siempre hay que buscar un culpable. En la parte futbolística, culpan a Cuello directamente y en la parte dirigencial a mí. Es así, es parte de estar al frente de un equipo, porque no podemos empezar a hablar de todo lo que se ha hecho. La gente tampoco sabe el esfuerzo que hace uno día a día por mantener al equipo".

Finalmente, el actual presidente del cuadro temucano, abordó la parte futbolística de su escuadra: "está claro que no podemos pelear por el campeonato, pero no podemos seguir perdiendo puntos porque debemos meternos a la liguilla, al menos para pelear".

Deportes Temuco se está preparando durante estos días para visitar a Curicó Unido el fin de semana, otro de los equipos que está complicado en la parte baja de la tabla del Campeonato Ascenso.