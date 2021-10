El duro diagnóstico de Marcelo Salas: Al fútbol chileno va a ser difícil levantarlo

El ex delantero Marcelo Salas realizó un diagnóstico sobre el estado actual del fútbol chileno y señaló que "va a ser difícil levantarlo" del momento en que se encuentra.

Según indicó al medio Tribuna Andes, el torneo local "hace varios años que perdió calidad y nivel. No es por menospreciar, pero por algo hay jugadores de 40 años, jugando bien y no aparece el recambio. Esteban Paredes va a Coquimbo y hace goles. El 'Mago' Jiménez volvió con 37 ó 38 a Palestino y es titular, fue a la selección, meritoriamente, no regalado y creo que debió ir a la Copa América".

"El mismo 'Chupete' Suazo, que vuelve a los 40 años y haciendo goles. En un fútbol más competitivo, de más alto nivel, no podrías hacerlo. Esto te hace pensar que no está tan bien el fútbol chileno, que el nivel no es tan alto; se ve en los torneos, se aprecia una irregularidad en los equipos grandes", continuó a la revista.

"En Primera B es mucho peor. Un torneo muy parejo, que ganas al puntero y pierdes con el colista, o te toca una cancha horrible, o un árbitro que te cobró un penal que no existe o un gol que no fue y no hay nada que hacer, porque no hay VAR", advirtió.

Luego, dedicó palabras a la selección: "A mi juicio hay algo que no se ve y es que los jugadores se van muy jóvenes, pasa uno o dos años, en que se pierden un poco, porque no van a llegar a jugar afuera, pero esos dos o tres años son los de maduración o aprendizaje para que vuelvan después a la selección".

"Entonces, ¿por qué la selección es competitiva?, porque los jugadores juegan afuera, desaparecen un tiempo, pero luego vuelven, como pasó con (Francisco) Sierralta. Al menos, vamos a tener selección, pero al fútbol chileno va a ser difícil levantarlo", concluyó.