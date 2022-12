La Champions League recordó los goles de Marcelo Salas en el día de su cumpleaños

La Champions League europea se sumó a los saludos por el cumpleaños 48 de Marcelo Salas y recordó las conquistas del exseleccionado nacional en el mayor torneo internacional de clubes en el "Viejo continente".

El nacional aportó con cuatro goles en la campaña de Lazio por la edición 1999/2000, donde alcanzó los cuartos de final, y marcó un tanto por Juventus en el torneo 2002/2003, en la cual su escuadra fue finalista. "Matador" no pudo estar en aquel duelo por una compleja lesión de rodilla.

Revisa las celebraciones de Salas en la Liga de Campeones:

🇨🇱 Chile icon Marcelo Salas is 48 today! 🥳



His touch for the first goal... 😮‍💨#UCL pic.twitter.com/JFOlEFjPR4