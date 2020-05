¿Por qué es trending topic Marcelo Salas?

El ex delantero chileno Marcelo Salas se transformó en trending topic en las últimas horas luego de una encuesta que una cuenta dedicada al fútbol noventero realizó con una camiseta de aquellos años de Lazio.

Fue así como a la pregunta "¿Quién es el primer jugador en el que piensas cuando ves esta camiseta?" tuvo más de mil comentarios y muchos de ellos, estuvieron dedicados al ariete nacional, quien fuera campeón del Calcio con el cuadro romano.

Who's the first player you think of when you see this shirt? pic.twitter.com/u1pn7aR2Hp