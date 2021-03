Liverpool a Mark González: Todos los rojos te deseamos una rápida recuperación

Liverpool le mandó un afectuoso mensaje en redes sociales al chileno Mark González, quien se encuentra en recuperación tras un infarto agudo de miocardio y que jugó en el equipo inglés en la temporada 2006-2007.

"Enviamos todos nuestros mejores deseos al ex rojo, Mark González, que se está recuperando de un infarto. Todos en los rojos te desean una rápida recuperación", publicó el ex cuadro del chileno en redes sociales.

El campeón de América y mundialista con la Roja también recibió un apoyo de Real Betis, donde estuvo entre 2007 y 2018, que le escribió: "Un fuerte abrazo para Mark González, quien se recupera estos días tras sufrir un infarto. ¡Estamos contigo! ¡Pronta recuperación!.

Revisa los mensajes

We’re sending all of our best wishes to former Red, Mark González, who is recovering after suffering a heart attack.



Everyone at the Reds wishes you a quick recovery, Mark 🔴 pic.twitter.com/JuPs85vwtq