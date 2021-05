El ex delantero de Universidad Católica, Liverpool, Colo Colo y la selección chilena, Mark González, reveló que se realizó la vasectomía en una decisión que tomó junto a su esposa Maura Rivera.

"Me operé antes de la pandemia, marzo del año pasado", comentó.

"Fue una decisión que tomamos en conjunto, porque la mujer siempre tiene que tomarse las pastillas, las hormonas, y a la larga afecta. Entonces, dije 'si el hombre se hace un corte y chao'", añadió.

González recordó también el complejo momento de salud que vivió hace unos meses cuando sufrió un preinfarto del miocardio.

"Estoy súper bien y estoy muy agradecido del cariño de la gente. De verdad que uno nunca termina de sorprenderse, pero el cariño siempre me lo han hecho ver. Claramente fue un episodio complicado", expresó.

"Esta misma sensación me vino un día domingo, y no paró más desde las 12 de la noche que me quedé dormido hasta las 4 de la mañana. Estaba con Maura. Me levanto y ella se despierta y pregunta qué pasó. Le digo 'me voy a la clínica, me duele el pecho'. Tenía una pericarditis, donde la capita del corazón se inflama y el miocardio también. Como se va inflamando, puede llegar a un punto en que pueda causar que el corazón no bombee adecuadamente y se puedan producir paros o cosas así", añadió.