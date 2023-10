Gonzalo Rodríguez: Matías Fernández debe ser recordado como un ídolo de Chile

El exfutbolista argentino Gonzalo Rodríguez será uno de los invitados de lujo en la despedida de Matías Fernández este sábado en el Estadio Monumental, y en la previa de este evento es que el otrora zaguero destacó la carrera del chileno y lo fundamental que fue en su carrera para la Roja.

En diálogo con Al Aire Libre PM, Rodríguez comentó que "Matías (Fernández) debe ser recordado como uno de los ídolos de la selección chilena. Apareció en momentos justos, donde había que patear penales en momentos complicados para ganar una Copa América y eso es muy difícil".

"Es un jugador que quedará en la memoria de todos los hinchas de la selección y también de Colo Colo. Se merece esta fiesta que tendrá y es un orgullo poder estar ahí", añadió.

En la misma línea, el formado en San Lorenzo y compañero del nacional en Villarreal y Fiorentina indicó: "Sé lo que representa Matías para Chile, quizás está más identificado con Colo Colo pero lo que le dio a la selección es tremendo".

También Rodríguez habló sobre su relación con otros seleccionados chilenos retirados y otros activos, como el caso de David Pizarro, de quien comentó que: "Es un jugador increíble, lo había visto pero no me tocaba jugar con él y cuando sí noté que es increíble. No he visto todavía un jugador similar a él, quizás Marco Verratti".

"A Paulo Díaz no lo tuve mucho tiempo como compañero pero sé que es un central de mucha categoría y lo está demostrando en River", expresó.

Así, Rodríguez ensalzó la figura de Matías Fernández a horas de que se realice su despedida en el Estadio Monumental este sábado desde las 17:45 horas de nuestro país, y que podrás seguir junto a la cobertura de Al Aire Libre en Cooperativa.