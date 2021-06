Gala Caldirola y el "me saliste bastante tímida": "Esos audios nunca fueron para mí"

Gala Caldirola, ex pareja del lateral de la selección chilena Mauricio Isla, aseguró que el famoso audio que se viralizó del futbolista en los que lanzó la célebre frase "me saliste bastante tímida" no iba dedicado a ella.

En un adelanto del nuevo capitulo de La Divina Comida de Chilevisión, la española aseguró al respecto que "esos audios nunca fueron para mí".

Por otro lado, Gala aseguró sobre el término de la relación que "con el mismo amor que un día decidimos empezar un camino juntos como pareja, hoy decidimos hacer un quiebre en nuestra relación sin perder el amor que todavía nos tenemos".