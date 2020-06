Mauricio Isla: No sé dónde voy a ir, pero me gustaría jugar en Boca Juniors y en la U

El lateral de la selección chilena Mauricio Isla expresó sus deseos de jugar en Universidad de Chile y Boca Juniors antes de su retiro, aunque señaló que ya ha tenido contacto con los "xeneizes" para continuar su carrera en el futuro inmediato.

Isla dijo en conversación remota con una escuela de fútbol de Cobreloa en La Serena que "hasta ahora no sé dónde me voy a ir. Hasta ahora no sé nada. He tenido sólo una conversación con Boca Juniors, pero hasta ahora no sé nada. Sí me encantaría jugar en la U, es mi sueño, el de mi madre y de mi familia. Ojalá juegue en los dos: en Boca y en la U".

Además, en otro tema, Isla señaló que "(Marcelo) Bielsa ha sido el mejor entrenador he tenido, es el que más me ha enseñado. En segundo lugar me quedaría con (Jorge) Sampaoli".

El "huaso" termina el 30 de junio su contrato con Fenerbahce y su partida parece inminente, aunque aún no existe claridad de su destino próximo en el fútbol.