Prensa argentina aprobó el estreno de Mauricio Isla con la camiseta de Independiente

El lateral diestro chileno Mauricio Isla tuvo su esperado estreno con la camiseta de Independiente de Avellaneda al ser titular en el avance del Rojo en la Copa de Argentina tras imponerse por penales a Central Córdoba.

A pesar de que no disputaba un partido desde el pasado 24 de abril, el ex Universidad Católica cumplió con un buen desempeño, por lo que tuvo una positiva evaluación de parte de la prensa.

El diario Olé lo calificó con nota 5,0 y sostuvo que "el chileno llegó hace pocos días, mostró buena predisposición y el 'Ruso' (Ricardo Zielinski) le dio la confianza para debutar. Mostró ritmo en el PT, aunque se lo notó cansado en el ST y fue superado por Farioli en varias oportunidades. Salió por Salle en los últimos minutos".

Además, el bicampeón de América fue mencionado por el entrenador tras el partido: "Estos partidos hay que pasarlos porque estamos en plena pretemporada, y lo hicimos con jugadores como Mauricio Isla y Lucas González que hacía mucho no jugaban. La realidad es que no fue un buen partido, pero en otras ocasiones, como por ejemplo contra Boca, lo hicimos bien y los resultados no se dieron", comentó.

Ahora, Isla e Independiente se enfocarán en el debut en la Copa de la Liga Profesional, donde enfrentarán a Colón de Santa Fe este sábado 19 de agosto, a las 15:30 horas.