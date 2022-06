Mauricio Pinilla defendió la caza y el porte de armas: Jamás se ha matado un animal por deporte

El ex delantero nacional Mauricio Pinilla, actual rostro televisivo, volvió a defender el porte de armas y la caza, mostrando su disconformidad con la intención del Gobierno de erradicarla de los hogares. Ademas, recalcó su apoyo al rechazo en el plebiscito que buscará establecer una nueva Contitución.

"Les voy a contar a los ignorantes que la cacería es legal sobre todo buena para los agricultores. Por algo existe la ley de caza. Cuando cazaba en su momento eran sólo especies catalogadas dañinas y las cuales todas servían de alimento", escribió en sus redes sociales.

"Se han donado muchísimos alimentos para hogares de ancianos y yo personalmente he ido a entregarlos. Jamás se ha matado un animal por deporte eso es asesinato animal. Y cuando me refiero a porte de armas para deportistas me refiero a lo siguiente", agregó.

Por otro lado, indicó que "esto es deporte olímpico -adjuntó una foto junto a Francisca Crovetto-, tiro skeet, para que vaya entendiendo un poquito y si alguien quiere cazar y está con sus permisos al día de porte de arma y de Sag Chile, lo puede hacer, aunque a algunos no les guste".

"Si pretenden o intentaron funar a alguien por mi opción al Rechazo es otro tema. Al menos sirvió para resucitar a algunos muertos de Twitter", cerró.