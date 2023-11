Medio argentino criticó a Pinilla por dichos sobre Messi: Se siente el olor a envidia

El medio argentino Olé reaccionó a los dichos del exdelantero chileno Mauricio Pinilla sobre el octavo Balón de Oro que ganó Lionel Messi y el premio que recibió el arquero Emiliano Martínez en la gala de France Football.

El actual comentarista señaló en ESPN que si el galardón lo ganas "jugando en la MLS, quiere decir que estamos todos locos. O que la MLS se transformó en una potencia mundial en cuanto a lo deportivo".

Agregó que en esta elección "pesó totalmente la Copa del Mundo. No sé para qué vamos a hacer premios en el año. Total, si solo se va a contar solo una competición. Está bien la importancia del Mundial, fantástico, pero en el global no me parece que haya sido el mejor"

Sobre "Dibu" Martínez, quien se quedó con el trofeo Yashin", dijo que "yo ya no creo en estos premios" y que "roza lo ridículo".

Por ello, la publicación trasandina le dedicó un posteo en la red social X, encabezada con la frase "desde acá se siente el olor a envidia".