Mauricio Pinilla y su polémica con Colón y la U: Me arrepiento de haber tomado algunas decisiones

El delantero de Coquimbo Unido Mauricio Pinilla, tras la derrota de su escuadra por 2-0 frente a Audax Italiano, se refirió su bullada salida de Universidad de Chile con y la polémica con Colón de Santa Fe, club que lo compró durante 2018 y que amenaza ir a la FIFA luego de que el delantero jugara por los "piratas", sin haber debutado en Argentina.

Sobre esta amenaza del elenco "sabalero", Pinilla aseguró que "si ellos van a la FIFA y luego dicen que me van a pagar "platas negras" le puede salir el "tiro por la culata"", agregando además que "uno se arrepiente de algunas cosas que podría haber manejado con más calma, y cuando pasan estas cosas, por su puesto que me arrepiento de algunas decisiones", aseguró a CDF.

Sobre la caída frente a los itálicos, el atacante sostuvo en zona mixta que "fue uno de los partidos más flojitos que tuvimos, nos faltó mucho de lo que venimos acostumbrados. Ellos nos neutralizaron bien. Nos encontramos con un gol sorpresivo y luego una desatención nos costó el segundo tanto, y después fue todo chocar con la defensa".

"Si queremos ser un equipo que pelee por cosas importantes tenemos que comenzar a sumar afuera, no no sirve solo con ganar de local, hoy fue una prueba de madurez para saber que nos falta y qué debemos mejorar. Todo lo hemos trabajado en la semana", añadió.

Sus posibilidades en la selección chilena y el momento de la U

"Pinigol" además se refirió a sus opciones en la selección chilena de Reinaldo Rueda, asegurando que "es algo complejo, he jugador poco, pero no es un misterio lo que soy como jugador, seguramente si estoy a nivel de selección voy a ser convocado y si no, seguramente ni me van a mirar".

"De igual manera es un objetivo a corto plazo que tengo, sé que el estar fuera durante los primeros partidos del torneo puede haber atentado contra ese objetivo, pero no voy a bajr los brazos, quedan muchos partidos y si me toca ser una opción para el futuro estaré feliz", agregó el ariete.

Sobre el actual momento de Universidad de Chile, el oriundo de San Bernardo dijo que "mañana (domingo) va a ser el renacer del equipo en el clásico. Las últimas semanas han sido semanas tormentosas y los muchachos seguramente están choqueados psicológicamente, sobre todo en ofensiva, pero este es un partido lindo para comenzar a remontar".

Finalmente, sobre la acusación de los "sapos" de Johnny Herrera hace algunas semanas, el ex "azul" señaló que "nosotros lo dijimos el año pasado, peor lo importante es que el equipo trabaje en paz y tranquilidad. Johnny sabe como manejar estas cosas y yo me he comunicado con la interna y está todo muy tranquilo. Así que ojalá el equipo pueda repuntar rápido y hacer su campeonato", cerró.