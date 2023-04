"Mis abogados no perdonarán": Pinilla arremetió con todo contra Daniela Aránguiz

El exfutbolista de La Roja y Universidad de Chile Mauricio Pinilla arremetió con todo contra Daniela Aránguiz y Natalia Casa Cordero, a raíz de los comentarios acerca de su relación con Gala Caldirola y su separación con Gisella Gallardo.

"Tengo mucha paciencia pero se me agotó, así que si me siguen hinchando las pelotas ya no seré tan cordial! Le aviso en especial a la señora Aránguiz que habla puras estupideces!".

"Se acabó el webeo. Abogados a todos los que se quieran pasar de listos y a Natalia Casas Cordero le tengo un querella preparada, se va a arrepentir toda su vida de haber inventado tanta mierda!".

"Basta de basurear gratuitamente a la gente y que nadie les diga nada! Afírmense que mis abogados tienen instrucciones de no perdonar a nadie!".

Aránguiz había señalado en su programa Zona de Estrellas del canal Zona Latina: "Cuando no te pasan plata para darle de comer a tus hijos, te tienes que ir a sentar (a programas de televisión) para poder ir al supermercado (Gisella fue a Podemos Hablar)".

"Pinigol" también había respondido a eso en una publicación de Glamorama: "Pobre mujer enferma! Como si no tuviera que pagar la pensión todos los meses! Y al día! Qué pena que esta mujer se haya vuelto loca! Ojala sane su cabeza y deje de hablar webadas! Pero con respeto".