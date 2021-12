Abogado de Deportes Melipilla: Hay una maquinación en contra del club

Mauricio Acuña, abogado de Deportes Melipilla, explicó la expulsión de su equipo del fútbol profesional chileno, acusado de irregularidades en contratos de sus jugadores en los últimos años.

"Lo que se acusaba a Melipilla partió con una declaración de Gino Valentini (ex gerente deportivo) y lo que investigó la oficina de cumplimiento desde el 9 de noviembre. A través de un mail anónimo se denunció que Melipilla tenía irregularidades con los contratos de dos jugadores y amaño de partidos", dijo en ESPN Chile.

"Se llegó a una conclusión de que no existían antecedentes serios, fundados y responsables, así como tampoco temporales. Si me preguntan si hubo maquinación en contra de Melipilla, la hubo, la hay y la sigue habiendo", agregó.

Además, fue enfático en expresar que "hemos sostenido en el Tribunal y de forma pública que Melipilla no tiene dobles contratos, y lo de contratos en negro (no figura en nómina ni se cotiza o tributa) se acusó con la declaración de Valentini y algunos jugadores. Jugadores nuestros declararon que no recibieron pagos en negro".

Finalmente, aseguró que "nos llama la atención que no se hayan tomado en cuenta los argumentos de Deportes Melipilla. Esperaba un resultado favorable".

Ahora, los melipillanos irán a la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina, al TAS o a la justicia ordinaria si es necesario, en busca de revocar la sanción.