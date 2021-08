Gonzalo Sosa reveló duro trato: Un árbitro me dijo 'cállate, que te robamos las Malvinas'

El delantero argentino de Deportes Melipilla, Gonzalo Sosa, comentó su presente en el fútbol chileno y junto con mostrarse conforme con lo realizado, reveló un complejo episodio que vivió en el fútbol chileno con un árbitro.

"Es complicado hablar de los arbitrajes. Primero, partamos de la base de que todos nos podemos equivocar. Nosotros y ni hablar de los árbitros, que tienen que impartir justicia, con 22 jugadores adentro que les gritan, con la gente del banco de suplentes. Partiendo de ahí, lo que fue tensionando la relación fueron las faltas de respeto de ambos lados. De parte del jugador, como también lo hacen los árbitros. Y, lamentablemente, el que tiene el poder dentro de la cancha es el árbitro. Entonces suceden cosas como lo que le pasó a este chico de Barnechea (Boris Sagredo). Y así muchísimas cosas. Yo, en el primer año que llegué, un árbitro me ha dicho dentro de la cancha, porque le estaba reclamando un tiro libre, 'cállate vos, que te robamos Las Malvinas'", contó Sosa en entrevista con La Tercera.

"Con eso te doy una idea de que la falta de respeto es mutua. Es del jugador al árbitro, pero muchas veces el árbitro, en el afán de que el jugador no le reclame tanto, se pega alguna falta de respeto. Entonces, tenemos que tratar de bajar, primero, los decibeles. La solución es de parte nuestra, bajar los decibeles", añadió.

"Y, bueno, darnos cuenta de que el árbitro es un colega más, que está dentro de la cancha, haciendo su trabajo y, bueno, nosotros tenemos que tratar de facilitárselo", complementó.

Con respecto al momento de Melipilla, el segundo goleador del Campeonato Nacional expresó que "nuestro principal objetivo y nuestro foco tiene que estar en mantener la categoría. Por la diferencia que hay con respecto a otros equipos, la que estamos haciendo ver muy corta. Tenemos que quedarnos en Primera, establecer al club durante un buen tiempo y, a partir de ahí, comenzar a plantearse objetivos más altos".

Y respecto a su momento personal, el oriundo de Santa Fe y con pasado en varios equipos de la B Nacional argentina comentó que "lo esperaba. O, mejor dicho, me lo propuse a principios de año. Uno se va planteando objetivos, alcanzándolos y levantando la vara para seguir exigiéndose. Me propuse llegar al doble dígito y estoy contento porque se dio. He jugado 14 partidos y en casi todos jugué los 90 minutos. Eso demuestra que uno está vigente, bien físicamente y que ayuda al equipo. Estoy contento con mi actualidad personal, pero siempre haciendo hincapié en que mis buenas actuaciones son producto del acompañamiento de mis compañeros y de su ayuda. El foco está en el objetivo grupal".