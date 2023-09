Héctor Herrera: Me ilusiona el ganarle a Messi

El mexicano Héctor Herrera, figura de Houston Dynamo, subrayó este martes la ilusión y las ganas con las que afronta su equipo la final de este miércoles de la Copa US Open frente a Inter Miami de Lionel Messi, a quien definió como "el mejor del mundo y el mejor de la historia".

"Para nosotros es una motivación poder jugar contra él. He tenido la oportunidad de jugar muchas veces (contra él) y es algo que te motiva, te ilusiona poder ganarle", dijo en una rueda de prensa sobre el astro argentino, cuya participación en la final todavía está en duda por sus problemas musculares.

¿Cuándo y dónde ver la final de la US Cup entre el Inter Miami de Messi y Houston Dynamo? #CooperativaContigo https://t.co/pK2sFv2UkL pic.twitter.com/oXFdLhClbk — Al Aire Libre en Cooperativa (@alairelibrecl) September 27, 2023

"Conociendo al 'Tata' (Gerardo Martino) y como se manejan ahí, estarán esperando para ver si puede jugar o no porque sabemos de lo que es capaz dentro de la cancha. Pero nosotros estamos enfocados en lo nuestro, en lo que nos toca hacer a nosotros", añadió.

Houston Dynamo jugará esta final en el DRV PNK Stadium, el campo de Inter Miami, a partir de las 21:30 horas.

La presencia o no de Messi en esta final se ha llevado todos los titulares de la previa y el centrocampista mexicano advirtió del peligro de 10 de la albiceleste en el campo.

"Lo he dicho muchas veces: parece que no está en el partido y no encuentra los espacios, pero en el momento en el que le das el mínimo espacio él lo aprovecha", indicó.

"No hay una teoría para pararlo. Creo que habrá trabajar muy bien como equipo y que pase lo que Dios quiera", explicó.