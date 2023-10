Inter Miami viajará a China para la primera gira internacional de su historia

Inter Miami comunicó este domingo que realizará la primera gira internacional de su historia, con un viaje a China programado para noviembre.

El equipo floridano, donde milita Lionel Messi, disputará dos encuentros amistosos ante elencos locales, Qingdao Hainiu FC y Chengdu Rongcheng, en los primeros días del próximo mes, aprovechando que quedó fuera de los play-offs de la MLS.

La idea, afirmaron desde la tienda "rosa" es ampliar los horizontes de su alcance y buscar nuevos aficionados en el continente asiático.

China Bound ✈️🇨🇳



This November we will embark on our first-ever international tour to China, seeking to expand our reach in new territory and begin preparations for 2024!



Find out all the details: https://t.co/BKSU9F19LL pic.twitter.com/5fH089htih