Bicampeón de América le recomendó a Javier Altamirano no fichar en la U

En medio del mercado de pases, un Bicampeón de América le recomendó a Javier Altamirano no fichar por Universidad de Chile, club con el que se le viene vinculando al volante en las últimas semanas.

El mediocampista de 25 años es una de las opciones de Gustavo Álvarez en el cuadro azul para disputar los torneos del ámbito local y la Copa Libertadores 2025.

Gonzalo Jara le recomendó a Altamirano no jugar en la U

El ex futbolista y dos veces campeón de América con La Roja, Gonzalo Jara, le recomendó a Altamirano no regresar a nuestro país para jugar en la U.

"Javier Altamirano es un volante interno que en el fútbol chileno no se puede encontrar. Yo siempre creo que es mejor jugar que no hacerlo, pero si fuera él, me quedaría en Argentina", expuso el ahora comentarista deportivo en el panel de Los Tenores de Radio ADN.

En los próximos días, Altamirano tomará la decisión si decide jugar en Universidad de Chile o continuar su carrera en el fútbol argentino, donde es suplente en Estudiantes de La Plata. Esto, en medio incluso de que el periodista Marcelo Diaz asegurara en TNT Sports de que cada vez está más encaminada la llegada del formado en Huachipato al cuadro laico.