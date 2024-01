Pablo Hernández y su regreso al fútbol: No he traicionado a O'Higgins

El volante chileno, Pedro Pablo Hernández, confirmó que volverá a las canchas, esta vez en Argentina, en San Martín de Tucumán, club de su ciudad natal, tras el breve tiempo de retiro que tuvo después de dejar O'Higgins y explicó sus razones, asegurando que no es una traición al club rancagüino.

"Estaba en mi casa con la familia disfrutando de las vacaciones y llegó la oportunidad, la gente de San Martín sabía cual era mi situación. Yo no lo había pensado. Si hablamos de sentimientos, la gente entenderá lo que significa ir al club del que eres hincha y tener la posibilidad de ascender, de lograr algo importante", comunicó el "Tucu" a Radio Rancagua.

En la misma línea, insistió: "No es que me haya ido a otro club de Chile. Me voy a mi ciudad, estaré con mi gente, hay muchas razones por las cuales vuelvo del retiro para jugar en San Martín. Desde chico mi sueño siempre fue jugar en este club, pero no lo pude hacer hasta ahora, siendo grande".

Finalmente, remarcó que su fichaje en San Martín de Tucumán no es una traición a los celestes.

"Este es un sueño que quise cumplir desde chico. En O'Higgins entregué todo lo que pude, siempre le tendré mucho cariño al equipo. Yo no he traicionado a O'Higgins, siempre será mi casa. La gente no debería sentirse traicionada, nunca le falté el respeto al club. Eso me da tranquilidad", aseveró.

A los 37 años, Hernandéz, retornará al fútbol luego de pasos por clubes como Celta de Vigo, Independiente, Argentinos Juniors y O'Higgins de Rancagua. San Martín de Tucumán actualmente milita en el ascenso argentino y comenzará la temporada enfrentando a Almirante Brown por la Copa Argentina.