DT de Flamengo: No nos preparamos para un arbitraje que no está al nivel de la competición

El director técnico de Flamengo, Vítor Pereira, culpó al árbitro rumano Istvan Kovacs de la eliminación de su equipo en semifinales del Mundial de Clubes, con derrota por 3-2 ante Al Hilal de Arabia Saudita.

Pereira dijo tras el compromiso: "Nos preparamos para este rival, estudiamos al rival, pero para lo que no nos preparamos es para un arbitraje que no se ajusta al nivel de la competición. Una falta de criterio muy grande, un arbitraje provocador. Si no fuera por la personalidad de nuestros jugadores, estoy convencido de que terminaríamos el partido con más expulsiones".

"Hubo una permisividad con las paradas una tras otra. En la primera parte, lo que recuerdo es que llegaron dos veces a nuestra portería, los dos penales. Por eso, en el 11 contra 11 éramos mucho más un equipo. Propusimos el juego, pero no supimos traducirlo en goles. En la segunda mitad, con uno menos, se nos hizo más difícil", añadió.

Al "Mengao" le queda el duelo por el tercer lugar del certamen, a disputarse contra el perdedor de Real Madrid ante Al Ahly de Egipto.