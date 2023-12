Grealish le respondió a Felipe Melo por la pelea tras la final del Mundial de Clubes

Un duro enfrentamiento entre jugadores se dio tras el cierre de la final del Mundial de Clubes, donde Felipe Melo acusó a Jack Grealish de ser un provocador por la goleada de Manchester City; y el europeo brindó una respuesta.

"Yo no comencé ninguna discusión, simplemente fui a defender a mi compañero (Matheus) Martinelli. Grealish es un irrespetuoso. Es un gran jugador, pero un irrespetuoso que comenzó a gritar 'Ole' en el final", dijo el molesto jugador de Fluminense en zona mixta a la salida del estadio.

"Cuando terminó el partido se la agarró con un deportista menor y fue encima de Martinelli. Cuando vio a Felipe Melo llegando, comenzó a hacerse la víctima", sumó quien terminó a los agarrones con Kyle Walker.

Grealish utilizó su cuenta en X (exTwitter) para defenderse y desmentir tajantemente las acusasiones de Melo.

"Yo ninguna vez dije 'ole'", escribió escuatamente en la red social para dar por zanjado el tema.

Not once did I say ole https://t.co/wguT4ZFwc6