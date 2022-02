¡Eliminado Sebastián Vegas! Monterrey tropezó ante Al-Ahly en el Mundial de Clubes

Derrota de "la pandilla". Monterrey no logró avanzar a las semifinales del Mundial de Clubes, tras caer en su debut por 1-0 contra Al-Ahly de Egipto, y deberá disputar el partido por el quinto lugar.

El único tanto del encuentro fue obra de Mohamed Hany a los 53 minutos de juego, que convirtió con un fuerte remate centralizado que no pudo ser interceptado por Héctor Moreno, ni contenido por el portero Esteban Andrada.

Sebastián Vegas alineó como titular en los "Rayados". Se desempeñó por la banda izquierda, subiendo en reitaradas ocasiones al ataque. En la primera parte elevó un cabezazo tras un córner, e intentó rematar desde fuera del área. Fue sustituido a los 57' por Jesús Gallardo.

Al-Ahly se enfrentará a Palmeiras el martes 8 de febrero para buscar su pase a la final del "Munidalito". Un día después, Monterrey se medirá contra el perdedor de la llave entre Al-Hilal y Al-Jazira, para quedarse con el antepenúltimo puesto del torneo.

