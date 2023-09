Manchester City conoció a posibles rivales: Se realizó el sorteo del Mundial de Clubes 2023

Este martes tuvo lugar la ceremonia para el sorteo de la Copa Mundial de Clubes 2023, que se llevará a cabo en Arabia Saudita, con Manchester City y sus otros participantes confirmados salvo el monarca de la Copa Libertadores.

En primera ronda el club local Al Ittihad, cuyo capitán es Karim Benzema, se medirá a Auckland City de Australia. El vencedor de aquel duelo chocará en segunda fase con Al Ahly de Egipto. El campeón de Sudamérica debutará en semifinales por ese lado del cuadro.

En tanto, Club León de México jugará contra Urawa Reds de Japón en busca de un pasaje a la otra semifinal contra el City. El torneo se jugará entre el 12 y 22 de diciembre.

Revisa cómo quedó el fixture del Mundial de Clubes 2023:

