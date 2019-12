%uD83D%uDCCB%uD83D%uDC55 Asia%u2019s Champions #AlHilal%u2019s Starting XI and Substitutes for #AlHilal_Flamengo at #ClubWC Semifinal %uD83E%uDD29%uD83C%uDF0E#ALHILALatClubWC %uD83C%uDFC6 pic.twitter.com/13UtSnRONK