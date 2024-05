Así es el frente a frente de Nicolás Jarry y Alexander Zverev

El chileno Nicolás Jarry pasó a la final del Masters 1000 de Roma tras vencer a Tommy Paul este viernes. El nacional ha mostrado su mejor tenis en Italia y, en la lucha por el título, volverá a encontrarse con el alemán Alexander Zverev.

Jarry y 'Sascha' Zverev se han enfrentado en seis ocasiones. La primera de ellas fue en 2019 en el ATP 500 de Barcelona (Conde de Godó), y Nico, con una tremenda remontada, derrotó al alemán por 3-6, 7-5 y 7-6 en un partido que se extendió por dos horas y 35 minutos.

También en 2019, pero en el tercer encuentro entre ambas raquetas, Jarry cayó ante Zverev en la primera ronda del ATP 500 de Hamburgo. El tenista alemán ganó por 6-4 y 6-2, eliminando al nieto de Jaime Fillol.

En 2023, Zverev y Jarry disputaron las semifinales del ATP de Ginebra y el 'Príncipe' venció por 7-6(3) y 6-3. El chileno tuvo un notable partido en la arcilla y repitió su participación en la final de la competición, al igual que en 2022.

También en 2023, los tenistas se reencontraron en el ATP de Halle, pero Alexander Zverev derrotó al chileno en cuartos de final por 6-5 y 6-3. El último encuentro entre ambos fue en Beijing, y el 'Príncipe' no pudo ante el entonces número 10 del mundo, cayendo por 6-1, 6-7(5) y 6-3.

Este domingo, el chileno y el alemán chocarán en su segunda final entre ambos. La primera fue en el ATP 250 de Ginebra en 2019 y Nico Jarry perdió en un dramático partido: los parciales para el alemán fueron de 6-3, 3-6 y 7-6.

En la ceremonia de premiación, 'Sascha' Zverev dedicó unas palabras a la raqueta nacional y aseguró que "hoy mereciste ganar este título más que yo. Sé que es un momento duro para ti, pero sé que tendrás muchas más oportunidades y esta no será la última vez que juguemos una final. Serás un gran campeón, no tengo dudas".

