Monterrey de Sebastián Vegas se quedó con el quinto lugar del Mundial de Clubes

Monterrey dejó atras su derrota ante Al-Ahly y venció por 3-1 a Al-Jazira, en la definición por el quinto lugar de la Copa Mundial de Clubes, que se disputa en Arabia Saudita.

Los "Rayados" iniciaron su ventaja gracias a un autogol de Zayed Sultan (4'). Unos minutos después, Rogelio Funes Mori puso su nombre en el marcador para el 2-0 (11'). César Montes marcó el tercer tanto regiomontano (25').

El partido se mantuvo sin goles hasta los descuentos, cuando Bruno se matriculó con la única anotación del representante emiratí, en el minuto 90+1.

Sebastián Vegas fue suplente en el conjunto mexicano, e ingresó en el segundo tiempo, en el minuto 46. A los 81' el chileno fue amonestado con tarjeta amarilla.

Tras su paso por el Mundial de Clubes, Monterrey volverá a la acción en la Liga MX el viernes 18 de febrero contra Puebla, equipo del nacional Pablo Parra, a las 22:00 horas de Chile.

