Mundial de Clubes 2025: Fixture, grupos, horario y cómo ver en vivo

Este jueves 5 de diciembre se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos en Miami del Mundial de Clubes de 2025 donde, a diferencia de las ediciones anteriores, estará compuesto por 32 equipos de distintas confederaciones a lo largo del mundo.

Dentro de esos equipos hay chilenos que pueden tener presencia en el torneo: Paulo Díaz (River Plate), Marcelo Allende (Mamelodi Sundowns), Luciano Cabral (León), Sebastián Vegas (Monterrey) y Erick Pulgar (Flamengo).

Cómo y cuándo se jugará el Mundial de Clubes 2025

Los dos primeros de cada grupo avanzarán a los octavos de final y de ahí, se disputarán los duelos de cuartos, semifinales y la gran final que se llevará a cabo el domingo 13 de julio, con la particularidad de que no habrá partido por el tercer lugar. Más adelante se liberará la programación oficial de los compromisos del Mundial de Clubes.

El torneo arrancará el domingo 15 de junio con el Al Ahly vs Inter Miami en el Hard Rock Stadium. Todos los partidos de la competición serán transmitidos de forma gratuita por DAZN.

Así quedaron los grupos del Mundial de Clubes 2025

En relación a los grupos, destaca el C y E que tiene a Boca Juniors y River Plate respectivamente, de un total de ocho lotes con cruces más que interresantes.

Grupo A: Palmeiras, Porto, Al Ahly y Inter Miami

Grupo B: PSG, Atlético de Madrid, Botafogo y Seattle Sounders

Grupo C: Bayern Munich, Auckland City, Boca y Benfica

Grupo D: Flamengo, Esperance de Tunis, Chelsea y Club León

Grupo E: River, Urawa Red Diamonds, Monterrey e Inter

Grupo F: Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsain HD y Mamelodi Sundowns

Grupo G: Manchester City, Wydad Casablanca, Al-Ain y Juventus

Grupo H: Real Madrid, Al Hilal, Pachuca y Red Bull Salzburgo

Los partidazos que tendrá el Mundial de Clubes 2025

Elegimos los partidos que hay que ver del Mundial de Clubesa jugarse del 15 de junio al 13 de julio, encabezados por el Bayern Múnich vs Boca Juniors, pero hay otros igual de buenos.

Real Madrid vs Al Hilal, Juventus vs Manchester City, Inter de Milán vs River, Fluminense vs Borussia Dortmund, PSG vs AtléticoMadrid, Flamengo vs Chelsea, Palmeiras vs Inter Miami y Botafogo vs Atlético Madrid, son otros de los eventos que de seguro ofrecerán espectaculo.