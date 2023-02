Nuevo VAR debutó en el inicio del Mundial de Clubes: El árbitro explicó su decisión al público

Este miércoles, durante el triunfo de Al Ahly por 3-0 sobre Auckland City en el inicio del Mundial de Clubes, debutó una nueva modalidad en el sistema del VAR, que se probará durante el torneo en Marruecos.

La nueva modalidad consiste en que el árbitro, tras revisar una jugada en la pantalla, explica al público su decisión, con su voz escuchándose por los alto parlantes del estadio.

El primero en mostrar esta modalidad fue el árbitro chino Ma Ning, quien tuvo que revertir un penal mal cobrado.

En los minutos finales del encuentro, el réferi había cobrado un penal a favor de Al Ahly, pero tras revisar el VAR, se percató que la falta fue fuera del área.

History today as the first VAR official explanation took place in the Al Ahly-Auckland City FIFA Club World Cup game.



Referee Ma Ning informed people that a penalty was overturned as the foul was outside the box, but a red card was shown to Adam Mitchell. pic.twitter.com/DvhN45eHAZ